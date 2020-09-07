阿拉木图将创建一个医疗产业集群

哈通社/阿拉木图/9月7日 -- 阿拉木图经济特区«创新技术园»主席沃勒扎斯·萨尔塔耶夫透露，政府计划在阿拉木图创建一个创新医疗产业集群。

投资方与园区签署了一项关于二次土地使用的协议，根据该协议，经济特区«创新技术园区»的管理方向投资方提供26公顷土地，用于建设«哈萨克斯坦国立医科大学联合大学医院。根据规划，该院可容纳1400张床位，双方计划在2027年前实施这个项目。

该医院项目落成后将为医科大学的学生建立科研基地，增加阿拉木图市医疗床位，升级本地医疗技术基础，并创造额外的4000个就业岗位。

萨尔塔耶夫强调，这是园区第一次尝试引入医疗产业，但未来医疗产业项目的范围将会进一步扩大。例如园区内21公顷的土地将被分配给另一个生产制药、医疗产品和设备的产业集群。这个集群的企业涵盖制药和医疗产品生产，可生产包括口罩、防护服、注射器、手套、以及激素类药物、抗癌药物、降压药、鼻腔喷雾剂及乳霜、凝胶、药膏等产品。

医院项目将包括以下几个部分，国家外科科学中心、肿瘤与放射学研究所心脏与内科学科学中心、小儿科学和儿科外科科学中心、妇产科和妇产科科学中心； 国立精神卫生科学与实践中心。

【编辑：木合塔尔·木拉提】