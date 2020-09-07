哥斯达黎加科研人员从马匹体内获得新冠血清抗体

哈通社/努尔苏丹/9月7日 —— 据外媒报道，哥斯达黎加科研人员将开始一种低廉的新冠病毒治疗试验，这种治疗是基于从注射了新冠病毒的马匹中提取血清抗体，将在9月中旬对26名新冠肺炎患者进行试验。

据路透社6日报道，哥斯达黎加社会保障局（CCSS）局长罗曼·马卡亚表示，哥斯达黎加大学（UCR）克洛多米罗皮卡多研究所研发的马抗体药物将在9月中旬对26名新冠肺炎患者进行测试，如果第二阶段试验的结果令人满意，哥斯达黎加政府希望能够在医院中广泛地采用这种治疗方法。目前该国有471名住院的新冠肺炎患者。

克洛多米罗皮卡多研究所项目协调员阿尔贝托表示，该方法是基于使用马血清抗体研发抗蛇毒药物的经验，研究人员从中国和英国进口了新冠病毒蛋白，并将其注射到用于试验的六匹马中，之后从其免疫系统中获得了特异性抗体。他指出，很高兴知道这种药物可以拯救生命，如果治疗有效，他们想与其他中美洲国家共享这种低廉的治疗方法。

据此前报道，今年7月28日，哥斯达黎加宣布，经美国乔治梅森大学证实，按照哥斯达黎加科学家提供的方法从马匹体内获得的血清抗体能够阻止新冠病毒入侵人体细胞。报道指出，阿根廷和巴西也正在在进行类似的试验，而比利时的科学家使用美洲驼获取血清。