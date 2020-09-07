世界卫生组织：新冠大流行导致非传染性疾病诊治服务中断

哈通社/努尔苏丹/9月7日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天在日内瓦举行的在线记者会上表示，2019冠状病毒病危机导致全球致命、但可预防疾病的诊治服务大规模中断，包括超过50%的癌症患者因此面临风险。

世卫组织呼吁各国政府采取更有力的步骤解决非传染性疾病诊治服务面临的挑战。新冠大流行暴露出这一方面的进展不足，而全球10个人中有7个人因这些疾病死亡。

世卫组织总干事谭德塞指出，新冠大流行对患有非传染性疾病的人造成危害，他们面临的风险因素包括“新冠下不断增加的脆弱性、感染和可能更糟糕的结果，包括在年轻人当中”。

非传染性疾病服务明显中断

世卫组织非传染性疾病司司长本特·米克森（Bente Mikkelsen）表示，最常见的四种非传染性疾病包括心血管疾病、癌症、糖尿病、慢性呼吸道疾病，这些疾病每年共造成4000多万人死亡。

她说：“最新研究表明，在69％的病例中，包括非传染性疾病诊治服务在内的医疗保健服务受到干扰。癌症方面的数字最高，55%的癌症患者的医疗服务中断。”

米克森表示，那些患有一种或更多非传染性疾病的人最容易因新冠病毒而发展成重症或死亡。

糖尿病“走向错误的方向”

米克森表示，多国的研究显示，糖尿病是新冠死亡病例中最常见的疾病。研究也显示，在意大利新冠死亡病例中，67%的人罹患高血压，31%的人患有二型糖尿病。

另一项研究显示，全球无法如期实现可持续发展目标中有关非传染性疾病的目标，比如将在70岁之前死亡的人数减少三分之一。

米克森表示，只有17个国家能够在妇女中实现这些目标，只有15个国家正在努力在男性中达成这些目标。因糖尿病过早死亡的趋势正在走向错误的方向。世卫组织数据指出，在过去20年中，约2亿人过早死亡。各国需要开展紧急行动，因为在未来十年，还有1.5亿人将因非传染疾病死亡。

最贫困国家负担最大

米克森表示，发展中国家将承受最沉重的负担，在斐济和蒙古，因非传染性疾病死亡的机率比挪威或日本高出三倍。

米克森说：“全球罹患非传染性疾病的人等待着世卫组织为各国提供支持，也等待各国真正地开展行动、履行承诺。”她呼吁在全球普及药物、疫苗、诊断和预防、筛查疾病的技术，并尽早对非传染性疾病进行诊断。

她说：“今天我们主要的任务是抗击新冠大流行，同时也从中吸取教训并进行重建和恢复。但我们不能只是回到原有的状态。”

“我们能够并终将结束新冠大流行”

谭德塞在通报会上以乐观的口吻向新闻界表示，尽管仍存在很多挑战，“在过去八个月中，我们在抗击病毒方面取得的进展令人鼓舞，有了国家团结和全球声援，我们能够并终将结束新冠大流行”。

谭德塞还感谢本周宣布将加入COVAX全球疫苗机制的国家和经济体，该机制旨在加快新型冠状病毒疫苗的开发和生产，并确保其公平分配。他说，目前已有78个经济体加入了这一机制，并呼吁其他国家在9月18日之前加入。

疫苗不可能在明年中期之前就绪

世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯（Margaret Harris）表示，在明年年中之前，新冠疫苗不太可能大范围就绪。

她指出，针对候选疫苗的第三阶段实验仍在进行中，最后的安全协议可能要花费大量时间才能在国家层面获得许可并被批准使用。

哈里斯表示，在疫苗就绪之前，每个人应继续遵守基本的卫生和其他防护措施，比如保持身体距离、洗手和佩戴口罩。