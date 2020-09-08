西哈州成立志愿者青年协调中心

哈通社/乌拉尔/9月8日--在志愿者年的框架内，西哈州乌拉尔市成立了志愿者青年协调中心“爱心关怀（Ашык Журек）” ，该中心的成立是由哈萨克斯坦志愿者联盟公共基金发起的。

青年组织的领导人、志愿者，国家机构和西哈州教育机构的代表出席了志愿者青年协调中心的开幕仪式。值得一提的是，西哈州是我国志愿者和慈善活动最活跃的地区之一。公共基金会的发言人指出，志愿者首先是其国家的爱国者，他们承担着很大的责任。

总的来说，哈萨克斯坦志愿者联盟的主要任务是促进我国的志愿者运动。

西哈州志愿者联盟负责人阿勒腾别克·比谢诺夫说：“我们的公共基金会于2014年在阿拉木市成立。最初，只在阿拉木图市举行了活动，但现在得益于新项目«爱心关怀（Ашык Журек）»，志愿者联盟已经抵达了哈萨克斯坦的所有地区。我们在8个方向上开展工作，致力于为残疾人、低收入家庭、多子女家庭、养老金领取者等提供援助。我们还支持我国的每一位志愿者，帮助他实施新的构想。”

参与新项目的志愿者们有着宏大的计划。志愿者们表示，很多年轻人都想加入他们的队伍。目前，乌拉尔市总共有大约100个志愿者组织，其中包括约2000名西哈州居民。

志愿者玛尔詹·穆尔扎加利耶娃说：“在国家紧急状态和实行隔离检疫期间，我们向需要帮助的国民提供了人道主义援助。我和我的几个朋友是最近才加入志愿者联盟的，但是我们立即积极参与了这项工作。现在，志愿者运动在所有国家都在积极发展，所以有很多人希望加入联盟，为社会带来帮助。”

值得一提的是，志愿者联盟在哈萨克斯坦成立已经17年了。在新项目«爱心关怀（Ашык Журек）»的框架内，全国开设了17个志愿者中心，志愿者们团结起来以实现共同的目标。此外，还将为志愿者活动拨款30万坚戈。到今年年底，将共提供107笔此类赠款，使年轻人能够积极实施新的倡议。

【编译：阿拉依】



