防止可能出现的第二波疫情高峰：总理下达工作指示

哈通社/努尔苏丹/9月9日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在9日召开的政府例行工作会议上，就防止可能出现的第二波疫情高峰准备工作下达具体工作指示。

马明表示，哈萨克斯坦提高了新冠病毒检测能力，进行了关于购买疫苗的相关谈判并组织了疫苗开发工作。得益于及时采取的相关措施，哈萨克斯坦克服了困难时期，降低了疫情传染率。重要的是，医疗卫生系统收获了治疗新冠方面的丰富经验。

他表示，采取的所有措施都将有助于抵抗可能出现的新一轮疫情高峰和季节性疾病。

“必须要严格遵守防疫规则。鉴于全球疫情形势尚不稳定，仍要继续开展预防疫情第二波高峰准备工作，要继续实施部分限制措施。在这方面，各州州长要密切关注疫情形势并保持所有防疫规则，研判疫情形势，迅速采取有效措施。同时，要制定关于保障基础设施方面的相关措施，并保障医疗机构工作人员的健康安全。 ”总理说。

此外，总理指示卫生部同相关部门进一步加强防控工作。

“需严格监督各家医院的准备工作。同时，应密切关注潜在感染人群。数字发展部要与卫生部和新闻部进一步加大疫情防控社会宣传力度。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】