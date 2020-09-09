议会批准上合组织联合演习协定修正案

哈通社/努尔苏丹/9月9日 – 哈萨克斯坦议会马吉利斯（议会下院）全体会议9日通过了《关于对2007年6月27日签署的<上海合作组织成员国关于举行联合军事演习的协定>进行补充修改》法案。

在马吉利斯会议上对法案进行介绍的国防部副部长提穆尔·丹德巴耶夫表示，在2019年4月29日，于吉尔吉斯首都比什凯克举行的上合组织成员国第十六次国防部长会议期间，各国国防部部长通过2020-2021年上合组织国防部合作计划，并签署了关于上合组织成员国联合军事演习协定的修正补充议定书。

该议定书的目的，在于保障所有加入上合组织的成员能够参加上和框架下的军事演习协议。

副部长表示，2017年上合组织在阿斯塔纳举行的峰会期间，通过了吸纳印度和巴基斯坦成为正式成员的历史性决议。因此，需要对协议进行补充修订。

根据副部长的介绍，举办联合演习有助于提高成员国武装力量的专业技能和战斗力，并加强各国军事人员之间的合作。

«我们相信，《议定书》的批准将为上合组织成员国武装力量之间进一步发展互利合作做出贡献，并使新成员国明年可以全面的参加演习。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】