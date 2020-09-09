政府副总理对阿特劳州进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/9月9日--据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔抵达阿特劳州进行工作视察，了解了渔业发展领域主要基础设施项目和国家计划的实施情况。

政府副总理和阿特劳州州长参观了“阿克托别-阿特劳-俄罗斯联邦边界”高速公路的重建路段，在负责国家机构领导的参与下举行了业务会议。承包商汇报了确保稳定工作的措施和下一阶段的计划。道路总长度为893公里，其中545公里位于阿特劳州。副总理为及时、高质量地完成建设设定了任务。

视察期间，副总理熟悉了当地住房建设的进度。今年该州计划投产80万平方米的住房。通过“7-20-25”、“5-10-20”国家规划为国民提供住房。

副总理与生态地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫访问了阿特劳州渔业企业。 在扎伊克-阿特劳鲟鱼孵化场，工作人员像政府代表团介绍了鲟鱼的保护和恢复工作。该孵化场每年都会将350万条鲟鱼幼崽放生至乌拉尔河。政府代表团还参观了“Amangeldi”有限责任公司的车间，该车间每年可加工395吨鱼类。

政府代表团视察了阿特劳州新建传染病医院的建设情况，该医院配备有200张病床。该建筑计划配备现代化的医疗设备，用于诊断和治疗患者，并确保医护人员和患者的安全。在访问结束之际，副总理指示加快建筑工作的步伐，并强调了确保基础设施项目质量的重要性。

【编译：阿拉依】



