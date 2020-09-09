欧亚开发银行评估欧亚地区国家经济潜在增速

哈通社/努尔苏丹/9月9日 —— 欧亚开发银行近日发布《欧亚开发银行成员国不可观测经济变量评估报告》。

报告指出，2020年上半年，新冠肺炎疫情暴发对欧亚开发银行成员国周期性发展产生负面影响，造成相关国家二季度生产活跃度降低和产量下滑。多数国家本币对其主要贸易伙伴国货币汇率走低，本币币值处于低估区间。各国央行在周期性下跌情况下倾向选择放松利率政策。

由于实行大规模的防疫隔离措施，相关国家GDP增长潜力较危机前下跌0.2-1个百分点。预计亚美尼亚潜在经济增速为4.8%，白俄罗斯为1.5%，哈萨克斯坦为2.2%-2.7%，吉尔吉斯斯坦威3.4%-3.6%，俄罗斯为1%，塔吉克斯坦为6.9%。

受疫情影响，各国（亚美尼亚除外）均衡实际有效汇率下跌趋势有所加强。2020年上半年，各国货币市场自然利率水平持续下降，可能与各国本币均衡贬值趋势放缓存在惯性有关。目前，亚美尼亚货币市场均衡实际利率约为4%-4.5%，白俄罗斯为3%-3.5%，哈萨克斯坦为4%-4.5%，吉尔吉斯斯坦为4.5%，俄罗斯为2%-2.5%，塔吉克斯坦为8%-8.5%。

由于疫情形势的不确定性进一步增加，疫情对各国均衡经济指标将会产生重要影响。在持续衰退的情况下，预计投资活跃度将长期受到抑制，导致资本积聚速度和全要素生产率下降，对潜在产出造成负面影响。