哈萨克斯坦驻阿斯特拉罕领事馆将获得总领馆地位

哈通社/莫斯科/9月9日 —— 据哈通社驻莫斯科记者报道，哈萨克斯坦和俄罗斯外交部长9日就国际和区域热点问题进行了讨论，并就将两国阿斯特拉罕和乌拉尔领事馆的地位提升至总领事馆问题达成了共识。

今天，哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德在对莫斯科进行的访问框架下与俄罗斯同仁谢尔盖·拉夫罗夫举行了双边会晤。会谈中，双方就政治和经济领域双边合作现状和前景进行了讨论，并就国际议程热点问题、国际和区域安全保障，以及协调防止新冠疫情传播联合工作问题交换了意见。

外长特列吾别尔德在会晤结束后召开的联合新闻发布会上表示，双方在会谈中讨论了双边和多不战略合作的所有重要问题，其中联合国大会75周年之际，以及两国在国际和区域组织框架下的工作问题进行了讨论。

“此外，我们就两国之间的经贸合作问题进行了讨论。当前，哈方正在在阔科谢套积极开展下一届地区间合作论坛的筹备工作。我认为，两国边境地区将讨论新的合作方式和前景。”外长说。

会谈中，双方重申了进一步加强双边合作意愿，指出了传统高水平的哈俄合作关系。此外，双方还指出了两国元首共同出席下在阔科谢套市举行的地区间合作论坛的重要性。

根据会晤结果，哈俄外长签署了关于将哈萨克斯坦和俄罗斯驻阿斯特拉罕和乌拉尔领事馆的地位提升至总领事馆的协议。

【编译：小穆】