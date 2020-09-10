欧亚开发银行将协助哈萨克斯坦医疗卫生基础设施建设

哈通社/努尔苏丹/9月10日 – 哈萨克斯坦卫生部与欧亚开发银行（EABR）9日签署了相互谅解和合作备忘录。

备忘录是在当天在线模式举行的会晤期间，由卫生部部长亚历山大·崔和EABR董事会主席尼古拉·波德古佐夫签署。

在备忘录框架下，双方同意就以下方向开展合作：

·EABR为卫生部的相关项目提供融资，包括协助卫生部完善医疗卫生基础设施的建设；

·通过在EABR成员国中推动发展公私合作模式项目，吸引私营部门参与，并推动项目前期准备机制的完善。

阿列克谢·崔在会上指出，根据托卡耶夫总统9月1日发表的国情咨文，以及哈萨克斯坦卫生领域2020~2024年国家发展规划的要求，哈卫生部将大力推动医疗基础设施方面的建设工作。

在这一方向上，哈卫生部愿意与EABR开展紧密的合作。





尼古拉•波德古佐夫表示，作为国际性金融机构，EABR将通过自身的金融工具，积极为哈卫生部的相关项目和计划提供帮助。EABR将帮助哈卫生部在起成员国内协助寻找医疗设备供应商、承包商、私人合作伙伴、使用贸易和出口前融资工具等。

他强调，双方的合作关系是在发展长期、有效和互利的合作基础上建立的。

欧亚开发银行（EABR）是由哈萨克斯坦和俄罗斯于2006年1月成立的国际金融组织，旨在促进成员国市场经济的发展、扩大经济和经贸关系，推动和加强欧亚地区经济的发展合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】