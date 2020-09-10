中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:56, 10 9月 2020 | GMT +6

    欧亚开发银行将协助哈萨克斯坦医疗卫生基础设施建设

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/9月10日 – 哈萨克斯坦卫生部与欧亚开发银行（EABR）9日签署了相互谅解和合作备忘录。

    备忘录是在当天在线模式举行的会晤期间，由卫生部部长亚历山大·崔和EABR董事会主席尼古拉·波德古佐夫签署。

    在备忘录框架下，双方同意就以下方向开展合作：

    ·EABR为卫生部的相关项目提供融资，包括协助卫生部完善医疗卫生基础设施的建设；

    ·通过在EABR成员国中推动发展公私合作模式项目，吸引私营部门参与，并推动项目前期准备机制的完善。

    阿列克谢·崔在会上指出，根据托卡耶夫总统9月1日发表的国情咨文，以及哈萨克斯坦卫生领域2020~2024年国家发展规划的要求，哈卫生部将大力推动医疗基础设施方面的建设工作。

    在这一方向上，哈卫生部愿意与EABR开展紧密的合作。


    尼古拉•波德古佐夫表示，作为国际性金融机构，EABR将通过自身的金融工具，积极为哈卫生部的相关项目和计划提供帮助。EABR将帮助哈卫生部在起成员国内协助寻找医疗设备供应商、承包商、私人合作伙伴、使用贸易和出口前融资工具等。

    他强调，双方的合作关系是在发展长期、有效和互利的合作基础上建立的。

    欧亚开发银行（EABR）是由哈萨克斯坦和俄罗斯于2006年1月成立的国际金融组织，旨在促进成员国市场经济的发展、扩大经济和经贸关系，推动和加强欧亚地区经济的发展合作。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 基础设施建设 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!