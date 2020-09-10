阿列克谢·崔：哈国正在为第二波新冠疫情做准备

哈通社/努尔苏丹/9月10日 -- 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔10日表示，哈国正在为可能面临的第二波新冠疫情进行准备。

部长在10日于首都国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，目前哈国的新冠疫情形势稳定，病患数量以及因病去世的人数都已明显下降。

«我们也密切关注着全球其他国家以及邻近国家的情况，目前欧洲地区，意大利、西班牙、德国、土耳其，以及亚洲的韩国等国家，均出现了新的增长情况。独联体国家的日增率当前约为0.5%，高出哈萨克斯坦近5倍。这些都不可能不引起忧虑。与其他国家一样，哈萨克斯坦也在为可能出现的第二波疫情做准备。»阿列克谢·崔在发布会上说。

根据卫生部长的介绍，医疗部门计划在全国范围内增设总计71 126张病床位，用于接收新冠病患。目前，国内专门用于新冠病人的病床数量为10 257张，其中正在使用中的占到了15%。

此外，哈萨克斯坦还将继续新建13家模块化传染病专科医院，并对2家综合性医院进行了全面修整。

全国范围内，组建了3650支流动医疗队。

已向各医疗机构增添了5098台呼吸机，21 566个病床位安置了供氧仪器。

卫生部长同时表示，为了最大限度的减少新冠病毒传播的路径和可能性，建议国内教育机构继续保持远程教育模式。

【编译：木合塔尔·木拉提】