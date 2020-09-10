日本东京准备下调新冠疫情警惕级别

哈通社/东京/9月10日 -- 据共同社消息，日本东京都政府10日基本决定将新冠疫情警惕指标从4个级别中最高的«疫情正在扩大»下调1级至«必须警惕疫情再次扩大»。

分析疫情的专家在当天下午的疫情监测会议上就下调级别汇总了见解。东京都知事小池百合子计划傍晚举行记者会作出说明。

关于在23区内提供酒类的餐饮店和卡拉OK店晚上10点关门的缩短营业时间要求，东京都拟在延长期限的本月15日按计划解除，正在就此协调。

小池10日上午在都政府接受媒体采访时称，«虽然感染人数呈减少趋势，但减少速度依然缓慢，将会谨慎判断»，表示考虑在监测会议等之后得出结论。作为专家出席会议的都医师会副会长猪口正孝说明称：«现在的水平是一旦出现（聚集性病例等）情况就需立即回到最高级别的警惕度。»

东京都在新增病例连续为三位数的7月15日把警惕度上调至最高级别并维持了近2个月。此外由于有单日新增病例达到三四百人，都政府8月3日以都内所有地区为对象要求到8月31日为止缩短营业时间。

自呼吁避免盂兰盆节期间返乡和旅游的8月中旬起，感染者人数开始下降，各市町村缩短营业时间的要求按计划已在8月底解除，另一方面23区由于感染人数依然较多，解除时间推迟至本月15日。

【编辑：木合塔尔·木拉提】