政府总理主持召开数字发展问题工作会议

哈通社/努尔苏丹/9月10日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明10日召开视频会议，讨论我国数字发展问题。

数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫、教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊玛汗别托夫、贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫、哈萨克斯坦电信公司(Kazakhtelecom) 总裁胡安什别克·耶塞克耶夫和其他部委领导人出席了会议。

总理在会上表示，为推动国产电子产品的发展，政府将为国内电子产品生产企业提供一系列支持措施。

据了解，哈萨克斯坦共有64家企业生产电子产品。2019年，我国电子产品产额达445亿坚戈，较2018年增长35%。

目前，国内企业正在生产印刷电路板、通讯设备、水电和供暖计算设备、电脑、无线电台和数码摄像机等电子产品。

预计截至2024年，哈萨克斯坦电子工业年产额将达3826亿坚戈（增加8.5倍），而进口额将达450亿坚戈。此外，国家和准国家领域的采购份额将分别提高至30%和20%，将创造6万多个新的工作岗位。

【编译：小穆】