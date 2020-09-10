特列吾别尔德在莫斯科分别会见吉尔吉斯斯坦和印度外长

哈通社/莫斯科/9月10日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德10日在莫斯科举行的上海合作组织外长理事会会议前与吉尔吉斯斯坦和印度外交部长举行了会谈。

会见吉尔吉斯斯坦外交部长成吉斯·阿伊达尔别科夫时，双方就两国多方面合作热点问题，以及落实双边高级别会晤期间达成的共识问题进行了讨论。

此外，两国外长还就恢复交通运输和调整两国公民过境程序问题进行了深入讨论。吉方就哈萨克斯坦在抗击新冠疫情和吉尔吉斯斯坦公民回国联合工作提供的支持表示了感谢。

会谈中，哈吉外长就两国在国际和区域组织框架下的相互合作问题交换了意见。

会见印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）时，双方指出了哈印两国之间的高水平的政治对话和高级别互访。

2020年1-5月，哈印双边贸易额达15.7亿美元，较2019年同期增加2倍。两国外长对该指标表达了满意。

印度外长注重关注了进一步扩大两国在能源、投资、制药和运输领域合作关系的重要性。

根据会谈结果，双方就继续有效落实两国此前达成的共识，以及进一步加深努尔苏丹与新德里之间的战略合作伙伴关系联合采取一系列措施问题达成了共识。

最后，吉尔吉斯斯坦和印度外长表示支持哈萨克斯坦担任亚洲相互协作与信任措施会议主席国。

【编译：小穆】