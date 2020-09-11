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    07:58, 11 9月 2020 | GMT +6

    联合国呼吁各国为加速研发疫苗提供资源 多国响应

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    哈通社/努尔苏丹/9月11日 -- 联合国获取2019冠状病毒病工具加速计划促进委员会首次会议于周四举行，联合国秘书长古特雷斯在会上发言，呼吁各国提供资源，以加快冠状病毒疫苗的研究和生产。

    联合国秘书长古特雷斯说，联合国旗下的世界卫生组织推出的«获取冠病相关工具»加速器计划，需要筹集多350亿美元的经费来加速推动疫苗的研究和生产工作，其中150亿美元必须在未来3个月到位。

    获取2019冠状病毒病工具加速计划于4月启动，迄今已获得27亿美元，不到必要融资的十分之一。

    据会议的共同组织者世界卫生组织和欧盟委员会称，获取2019冠状病毒病工具加速计划已经带来了可观的回报。

    世卫组织报告称，目前有170多个国家参与了新冠疫苗机制，这是获取2019冠状病毒病工具加速计划的四大支柱之一。目前正在评估十种候选疫苗，其中九种正在临床试验中。

    世卫组织总干事谭德塞强调了弥补资金缺口的理由。他表示，按照目前的速度，2019冠状病毒病每天仍导致约5000人丧生。与此同时，预计今年全球经济将收缩数万亿美元。

    包括30多位国家元首和部长在内的全球领导人强调，他们致力于2019冠状病毒病检测、药品和疫苗的快速开发和生产，确保任何人、在任何地方、只要有需要就能获得。

    标签:
    国际 联合国 黄金储备 新型冠状病毒
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