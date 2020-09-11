巴赫特·苏力坦诺夫：独联体国家应建立统一的商品配送体系

哈通社/努尔苏丹/9月11日 -- 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫日前在出席独联体经济论坛时指出，独联体各国应深化区域一体化，建立统一的国家间商品配送体系。

苏力坦诺夫指出，新冠疫情暴露出独联体国家的脆弱性，表明成员国间一体化和经济合作程度仍然欠缺。

他表示，截至2019年底，独联体成员国间相互贸易额占独联体外贸总额的18.4%，较2010年下降2.5个百分点。与之相对的是，在这一指标上，欧盟为60.7%，北美自贸区为40.1%，东盟为22%，均显著高于独联体。

苏力坦诺夫在会上提议，应通过建立独联体国家间的统一商品配送系统，整合各国的大型批发配送中心和农产品物流中心。

苏力坦诺夫强调，这一措施不仅有助于各国之间快速交换信息，建立电子交易平台，促进向第三国出口，同时也能够进一步深化区域一体化，为发展独联体国家之间的产业合作，丰富商品结构创造有利条件，提高独联体内部市场的自给自足能力。

哈贸易和一体化部部长指出，哈乌边境的«中亚»国际经贸合作中心是一个合适的范例，各国可以借鉴这一模式，建立跨境批发配送中心。

苏力坦诺夫还指出，独联体各国均重视运用数字技术发展电子商务，各国应完善相关立法，简化电子商务程序，扩大融资渠道，打击网络犯罪，为企业入驻国际电商平台创造条件。

他强调，扩大相互贸易最大的问题是消除壁垒，数字化恰恰是行之有效的解决工具。



