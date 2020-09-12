以色列与巴林同意建立全面外交关系

哈通社/华盛顿/9月12日 —— 据新华社报道，美国、以色列和巴林11日发表联合声明说，以色列与巴林已同意建立全面外交关系。

据美国总统特朗普在社交媒体上公布的声明，特朗普、以色列总理内塔尼亚胡、巴林国王哈马德当天进行三方通话达成协议，同意以色列与巴林建立全面外交关系。

声明说，此举是“一个历史性突破”，以色列与巴林开启直接对话和联系将继续推进中东地区“积极转型”，增进地区稳定、安全与繁荣。巴林方面已接受美方邀请，将参加于15日在白宫举行的以色列与阿拉伯联合酋长国关系正常化协议的签署仪式。

内塔尼亚胡11日晚发表声明说，协议的达成是“多年幕后工作”的成果。巴林是与以色列达成和平协议的第四个阿拉伯国家，未来有望达成更多和平协议。

另据巴林通讯社报道，哈马德在三方通话中强调，必须根据“两国方案”和联合国有关决议，在以色列与巴勒斯坦之间实现公正和持久和平。

巴勒斯坦领导层11日晚发表声明“强烈拒绝和谴责”巴林在美国撮合下与以色列关系正常化。声明说，巴林与以色列关系正常化协议是“对巴勒斯坦事业的背叛”，这一步“极为危险”。声明呼吁阿拉伯国家遵守阿拉伯和平倡议，呼吁国际社会遵守国际法和具有国际合法性的各项决议。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）11日晚也发表声明予以谴责，认为“这显然是对我们人民的侵犯”。

8月13日，美国、阿联酋和以色列发表联合声明同意阿联酋与以色列实现关系全面正常化。声明说，应特朗普“要求”和在阿联酋支持下，以色列将暂停对美国“中东和平新计划”中提及的区域“实施主权”，将集中精力拓展与阿拉伯和伊斯兰国家的关系。内塔尼亚胡随后表示，以色列对约旦河西岸部分地区实施主权的计划不会改变，特朗普只是要求以方“暂缓”实施该计划。

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长埃雷卡特9月5日表示，巴勒斯坦已成为特朗普“竞选野心的受害者”。