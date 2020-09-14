哈俄外交官会晤 讨论哈留学生返俄复学事宜

哈通社/莫斯科/9月14日 – 哈萨克斯坦驻俄罗斯大使叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫11日在俄罗斯首都莫斯科会见了俄罗斯联邦独立国协、侨胞及国际人道合作署负责人叶夫根尼·普里马科夫。

据驻俄大使馆消息，会晤期间，双方就哈俄两国在教育和人文领域的合作问题，尤其是哈萨克斯坦在俄罗斯的留学生返俄复学的相关事宜进行了讨论。

会谈中，叶夫根尼·普里马科夫（Evgeny Primakov）向哈萨克斯坦大使介绍了该部门的主要工作任务，以及其为支持和发展科学、技术、文化、经济和教育领域的国际关系而采取的措施等。

根据俄罗斯外交部部长谢尔盖·拉夫罗夫于本月9日的说法，哈萨克斯坦留学生返俄复学问题，有望在一个月内解决。

«所有国家的留学生，其中包括哈萨克斯坦赴俄留学生返回俄罗斯复学的相关要求细则将在近期出台。我们期待邻国的学生成为首批返俄复学的人员。»拉夫罗夫说。

俄外长还表示，将根据大流行的疫情形势，决定两国边境的开放问题。

哈萨克斯坦与俄罗斯已于8月17日恢复了民航客运交通，不过俄方目前还未开放陆地边境。

【编译：木合塔尔·木拉提】