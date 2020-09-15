突厥斯坦新机场公布航线计划安排

哈通社/突厥斯坦/9月15日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部公布了突厥斯坦市新建的«哈兹莱特苏丹（Hazret Sultan）»国际机场的航班安排计划。

突厥斯坦州政府消息称，根据哈萨克斯坦«光明大道»2020~2025年基础设施发展国家规划，以及突厥斯坦州至2024年社会经济发展整体计划，突厥斯坦市新国际机场的建设项目正在积极实施当中。

工程预计将于2020年9月底全部竣工。

建成后，突厥斯坦市将首批开通至努尔苏丹和阿拉木图市的航线。参与航线运营的航空公司包括飞狮航空（Fly Arystan）、哈萨克航空（Qazaq Air）和斯卡特航空（SCAT）三家企业。

突厥斯坦市还将陆续开通至全国其他地区首府城市的国内航线。

此外，突厥斯坦市国际机场还计划与土耳其航空（Turkish Airlines）合作，开通与土耳其之间的国际航线，每周预计将有3~4个班次。

其他计划开通的国际航线包括突厥斯坦至阿塞拜疆、俄罗斯和阿联酋的航线。

即将完成建设的«哈兹莱特苏丹»国际机场占地面积905.3公顷，飞机起降跑道规格3 300 х 45 м，旅客候机区域总面积1500平米，每小时可接待450人次的旅客。

值得一提的是，这座国际机场日前刚刚以全球最快的建设速度而入选吉尼斯世界纪录大全。

【编译：木合塔尔·木拉提】