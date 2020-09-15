哈政府将严格监督具有重要社会意义食品的市场价格

哈通社/努尔苏丹/9月15日--今日召开的政府例行工作会议对具有重要社会意义食品价格监管和保障食品供应问题进行了讨论。

贸易和一体化部部长巴赫特•苏勒坦诺夫表示，自年初以来，哈萨克斯坦具有重要社会意义食品价格上涨4.4%，其主要原因是耕地面积的减少和季节因素。

据其介绍，另外有5种具有重要社会意义食品价格出现下降趋势。例如，白菜价格下降了21.4％，今年的白菜产量同比增加2倍。

贸易部的专家认为，具有重要社会意义商品价格的增长将会稳定下来，年底前的价格上涨不会超过6％。

同时，农业部长萨帕尔汗·奥马若夫表示，农业部正在努力为国内市场补充29种主要商品。 在这方面，12种商品的供应率达到了100％， 11种商品的供应率达80％以上。 目前正在进行其余6种食品的进口替代工作。

据其介绍，为保障国内市场需求，农作物播种面积增加了43.92万公顷，总播种面积达到了2270万公顷。

“计划收获1800万吨谷物，这将足以供应国内市场并实现出口潜力。 预计油料作物的总产量将达260万吨，与去年相比，增加20万吨。 此外，土豆和其他蔬菜的产量将分别增加到400万吨和680万吨。 ” 他说。

政府总理阿斯阿哈尔·马明就具有重要社会意义食品价格监管问题下达一系列工作指示。

马明表示，应当指出阿拉木图在稳定商品价格方面取得的良好成绩。所有地州政府都应采取有效措施，继续开展价格稳定工作。如果政府能及时采取预防措施，将能确保价格稳定和约束工作。

【编译：阿依波塔】