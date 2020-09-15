伊谢克舍夫出席上合组织成员国安全会议秘书会议

哈通社/努尔苏丹/9月15日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书阿斯耶特•伊谢克舍夫15日出席了上海合作组织成员国安全会议秘书第十五次会议。

消息称，会议以视频连线方式举行。

与会者就上合组织框架下的安全领域问题，加深打击三股势力（恐怖主义、极端主义、分离主义）、非法贩毒和跨境犯罪集团领域的相互合作，以及保障国际信息安全问题进行了讨论。

会议听取了关于上合组织秘书处和执行委员会各机构的工作汇报。

伊谢克舍夫通报了哈萨克斯坦为抗击新冠疫情采取的相关措施，并呼吁各成员国加强该领域的相互协作。

哈萨克斯坦安全会议秘书注重关注了将信息技术广泛使用恐怖极端行动和其他犯罪活动的威胁不断增加。在应对这些挑战框架下，哈方建议打击恐怖主义和极端宗教主义协助网络资源主管部门制定上合组织联合声明。

此外，伊谢克舍夫呼吁与会者支持哈萨克斯坦总统托卡耶夫去年在比什凯克举行的上合峰会期间提出的建立上合组织信息安全中心的倡议。

会议指出了加强打击贩毒区域合作，以及上合秘书处与打击非法贩毒中亚地区信息协调中心之间签署合作备忘录的重要性。

最后，哈方重申了在上合组织框架下加强安全合作和进一步促进各成员国国家机关之间的相互协作发展的意愿。

【编译：小穆】