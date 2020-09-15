哈萨克斯坦制造业保持增长势头

哈通社/努尔苏丹/9月15日 —— 据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部发布消息，尽管面临疫情危机，2020年1-8月，哈萨克斯坦制造业产值较上年同期增长3.3%。其中，有色金属冶金业增长2.7%；制药业增长34.1%；轻工业增长11%；机械制造业增长16.3%；化工业增长3.1%。

消息称，年初以来，哈萨克斯坦政府在“工业化规划”框架下为制造业企业提供各类支持资金达到1873亿坚戈（约合4.5亿美元）。主要支持政策包括工业补贴；为国外买方提供补贴（贸易和一体化部）；启动“工业信息化系统”（阿塔梅肯企业家协会）；赋予工业和基础设施发展部等部门更多职能。

此外，政府发布命令，在哈萨克斯坦开发银行租赁公司基础上组建成立“工业发展基金”。目前正在制定《工业法》纲要草案，预计年底前能够通过，并着手制定《工业法》草案。

消息指出，在当前困难时期，工业和基础设施发展部重点支持医药行业发展，为居民提供必要的医疗器材和药品。截至目前，全国14家制药公司整体开工率达到75%，完全可以满足目前的全国口罩需求量（90万只/日）。一旦疫情恶化，将启用储备产能，将口罩日生产能力提升至150万只。