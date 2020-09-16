哈通社/努尔苏丹/9月16日 – 哈萨克斯坦阿尔法拉比大学荣获全球伊斯兰金融奖（Global Islamic Finance Awards）。这使得阿尔法拉比大学成为了哈萨克斯坦首家荣获伊斯兰金融教学领域国际大奖的高等学府。

据24.kz消息，阿尔法拉比哈萨克国立大学日前荣获了具有重要影响力的全球伊斯兰金融奖中的一项奖项。

在巴基斯坦首都伊斯兰堡以在线形式举行的大奖颁奖仪式上，哈国的最高学府被授予了«伊斯兰金融教育服务的最佳新兴教育机构»奖。

据了解，全球伊斯兰金融奖主要授予在伊斯兰金融领域取得国际性成就的政府、组织、金融和教育机构，以及个人等。

2014年，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫曾荣获该大奖。

哈萨克斯坦也在首任总统的倡议下，成为了后苏联空间首批发展伊斯兰金融的国家。3年前，在哈首都成立的阿斯塔纳国际金融中心开始工作，其从事的服务内容中就包括了伊斯兰金融业务。

而阿尔法拉比大学也在2019年设立了后苏联国家中首个伊斯兰金融中心，这为培养该领域高素质专业人才提供了可能性。

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该中心教授股票交易、技术分析、金融工程的基础知识，并得到了国外高等学府和阿斯塔纳金融中心的紧密支持。

目前阿尔法拉比大学已经开设了伊斯兰金融专业的硕士和博士点。

【编译：木合塔尔·木拉提】