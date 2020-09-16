俄罗斯将向哈萨克斯坦提供航空设备

哈通社/努尔苏丹/9月16日--据俄罗斯国家工业租赁公司新闻处消息，俄罗斯国家工业租赁公司与哈萨克斯坦405号飞机修理厂签署了航空业合作协议。

俄罗斯国家工业租赁公司将向哈萨克斯坦提供直升机维修部件、地勤设备、控制和测试设备、飞行技术人员的培训设备以及该公司生产的其他航空设备。

消息中写道：“此外，在哈萨克斯坦的航空项目框架内，俄罗斯国家工业租赁公司将能够实施全面的财务计划，包括投资计划，以保障哈萨克斯坦405号飞机修理厂的利益。”

俄罗斯国家工业租赁公司总经理德米特里·叶罗朔克表示：“在我们签署的《航空业合作协定》的框架内，我们计划通过租赁这一有效的金融工具，帮助增加我们的出口份额。”

哈萨克斯坦405号飞机修理厂股份有限公司负责人康斯坦丁·乌沙科夫说：“405号飞机修理厂股份有限公司是中亚地区最大的航空企业之一。目前，工厂拥有可用于Mi-8/17直升机维修、维护的现代化生产设施、技术设施和设备。公司计划进一步发展，并扩大服务范围。我们的俄罗斯合作伙伴正在实施一系列严谨的项目。我确信他们的专业方法将帮助我们迅速解决企业面临的许多任务，包括为及时交付机械设备筹集资金等。”

【编译：阿拉依】



