哈国学者启动研究项目 检视亚萨维陵寝保存状态

哈通社/突厥斯坦/9月16日 – 哈萨克建筑和装饰文化研究所的学者们启动了一项针对突厥斯坦市亚萨维陵寝的研究项目。

据文化和体育部消息，该项目将对陵墓的整体状况进行全面检视，评估这座古老建筑目前的状态。

根据相关评估数据，研究人员将对该古迹未来的进一步保存方案进行论证。

目前，研究所的学者们已经开始了前期的工作，正在对陵墓地基的情况进行调查。

专家和学者们将通过对亚萨维陵寝建筑材料的状态和预期寿命，以及各种内外因素对建筑造成的损伤进行分析，确定需要进行修缮维护的区域位置，并提供各自的建议。

目前已知，陵寝的地基依然非常牢固，无需进行修缮。

哈萨克建筑和装饰文化研究所计划在当地安装相应的技术设备，用于收集各类地质活动的数据，分析其可能对古迹造成的影响。

研究所代表瑟里穆别克·叶尔詹诺夫表示，团队还将通过专业技术设备对陵墓的墙壁等进行检查，并在阿拉木图举行的专家会议上讨论采集到的各项数据。古迹的预期寿命和修复方案等也将在届时提出并讨论。

近几年来，对亚萨维陵寝的保护措施一直在不断实施当中。去年联合国教科文组织专家团队也曾对该名胜古迹的情况进行了调查分析。

亚萨维陵墓，全称为霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓，始建于建于1389年，并在1405年左右停止建设，当时的主体虽基本完工，但建设工程并未完全完成，其后一直未有延续。该陵墓呈长方形，高38.7米，是帖木儿帝国时期保存至今的最古老建筑，其建设中的相当一部分技术随后曾被用于建设撒马尔罕的诸多宫殿和宗教建筑。

陵墓现位于突厥斯坦市亚斯镇的考古区域范围内，被古城城堡和其他遗迹所环绕。

【编译：木合塔尔·木拉提】