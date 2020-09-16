日本菅义伟内阁正式成立

哈通社/东京/9月16日 —— 据共同社报道，日本自民党总裁菅义伟（71岁）16日下午在众参两院全体会议的首相指名选举中当选第99任首相。经过晚上在皇宫举行的首相任命仪式和阁僚认证仪式，自民、公明两党联合执政的菅义伟内阁正式成立。

菅义伟在记者会上表示，“最优先课题是新型冠状病毒对策”。官房长官加藤胜信（64岁）宣读了阁僚名单，防卫相河野太郎（57岁）改任行政改革和规制改革担当相，前首相安倍晋三（65岁）的胞弟、前外务副大臣岸信夫（61岁）出任防卫相。

菅义伟在记者会上强调：“切实继承安倍政府的举措并向前推进是我的使命。”他提及货币宽松和财政政策、增长战略，主张“继承安倍经济学”，并指出“将打破行政垂直分割、既得权益、不好的先例主义”，示意力争实现“为国民工作的内阁”。

菅义伟就新冠对策介绍称：“兼顾防止疫情扩大和经济是国民最期望的。首先将在此事上尽全力。力争到明年前半年确保疫苗在所有国民中普及。”

据悉，这是自2012年12月以来时隔7年零8个月的首相易人。从自民党诞生不属于党内派系也非世袭议员的首相实属罕见。

众院的首相指名选举投票总数为462票，得票情况为菅义伟314票、立宪民主党枝野幸男134票、日本维新会片山虎之助11票、无党派中山成彬2票、自民党小泉进次郎1票。参院投票总数为240票，得票情况为菅义伟142票、枝野78票、片山16票、国民民主党伊藤孝惠1票、空白3票。

一亿总活跃担当相坂本哲志兼任地方创生担当相和少子化对策担当相。世博相井上信治兼任消费者行政担当相。

菅义伟自第二届安倍内阁成立起一直担任官房长官，负责危机管理工作。在新内阁中，以共同支撑安倍内阁的副首相兼财务相麻生太郎（79岁）为首，外相茂木敏充（64岁）和环境相小泉进次郎（39岁）等共8人留任。首次入阁的有农相野上浩太郎（53岁）等5人。

15日诞生了立宪民主、国民民主两党等合并而成的新“立宪民主党”，是约8年来首个拥有超过100名众议员的第一大在野党。今后将与菅义伟率领的政府在国会展开论战。

安倍内阁16日上午集体辞职。安倍连续在任天数为2822天，包括第一届内阁在内累积在任天数为3188天，均创历代最长记录。他在官邸向媒体表示：“在经济重振和旨在保护国家利益的外交上，每一天都竭尽全力。一切都归功于各位国民。”