阿拉木图机场拟打造多式联运综合货运枢纽

哈通社/阿拉木图/9月17日 -- 哈萨克斯坦贸易和一体化部长巴赫特·苏力坦诺夫在与投资方财团TAV集团和哈萨克斯坦基础设施基金C.V.的会议上，就在阿拉木图国际机场建立一个货物多式联运的综合货运枢纽相关议题进行了讨论。

TAV哈萨克斯坦公司总经理、TAV机场集团业务发展常务董事法提赫·奥玛尔表示，集团公司对这个项目很感兴趣。集团的子公司也致力于在世界各地的机场建立这样的枢纽机场。

据悉，该财团收购«阿拉木图国际机场»100%股份的过程将在未来几个月内完成。

会上，各方还讨论了扩大阿拉木图机场航站楼运营能力的问题。

贸易和一体化部长指出，阿拉木图国际机场是本地人民生活和哈萨克斯坦贸易发展的重要场所。希望投资方推动阿拉木图贸易物流枢纽的发展。

巴赫特·苏力坦诺夫还向投资方介绍了在哈萨克斯坦建立国家商品分销网络和促进出口方面的工作进展情况。他说，在哈萨克斯坦新贸易中心框架内，计划在阿拉木图建立一个大型零售中心，这将促进哈萨克斯坦商品进入中国和东南亚国家的市场。

贸易部长认为，这是互惠互利的项目，可以为机场本身提供共同发展的机会，并有助于实现国家支持出口的目标。

会上，机场管理部门表示，已做好实际准备，准备在所有现有场所内开展联合工作，以增加航空服务和货物的出口。双方还同意在实施货运项目方面建立合作关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】