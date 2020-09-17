哈贸易部确定促进出口至中国的非资源型项目清单

哈通社/努尔苏丹/9月17日 -- 据哈贸易与一体化部新闻中心消息，目前该部门已经确定了促进16种非资源出口商品项目清单，这些产品大约可增加135亿美元出口总额。这一数字几乎是2019年的两倍，上年度，哈出口了价值157亿美元的产品。

据悉，大部分商品是农产品：植物油；面粉；意大利面；羊肉；猪肉；牛肉；农药；肥料；石化产品；变压器；蓄电池。随着世贸组织预测世界粮食短缺风险进一步增加，哈国完全有机会成为农产品的主要出口国，尤其是哈国地理位置如此接近的全球最大销售市场—中国。

9月，托卡耶夫总统在国情咨文中，指示启动一项针对非资源生产企业的出口加速计划。至此，贸易部已经确定了本国500多家食品工业公司作为目标。约有100家公司参加了此次竞争，其中35家公司已经开始准备在中国市场推出产品。

据贸易部介绍，每家公司都有来自QazTrade CRTP的分析专家和普华永道的国际顾问陪同。每个团队都在寻找商务代表团和官方贸易展上的中国企业对接。9月18日之前，将安排中方企业与哈方企业进行单独的在线交流，届时将为每个企业制定进入中国市场的战略计划。会议的特色是与中国专家就销售渠道发展进行在线咨询。

今年商务代表团的形式是在网上进行的。与潜在合作伙伴沟通的企业将在在线平台上展示企业、产品和销售情况。在下一个加速阶段，贸易部将帮助企业在俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦边境市场增强竞争力。

总的来说，在今后几年，加速出口的规划框架内，哈贸易部将向1000余家哈国生产企业提供帮助。

【编译：木合塔尔·木拉提】