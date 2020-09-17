哈萨克斯坦汽车制造企业将产品出到哪些国家？

哈通社/努尔苏丹/9月17日--哈萨克斯坦的汽车制造业产量在过去10年增长4倍。

工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫在今日召开的第八届汽车制造商论坛上表示，通过实施工业化国家计划，汽车制造业已成为制造业增长的驱动力。 在过去的10年中，该行业产量增长4倍，投资额增长2.5倍，出口量增长近3倍，达11亿美元。 2018年，汽车制造业产量首次达到1万亿坚戈。

据其介绍，根据2019年的统计数据，哈萨克斯坦汽车制造业产量达14720亿坚戈。 2020年的前8个月，该行业产量增长16.3％。 汽车造业的3000家企业在雇佣约12.3万人。

“在国家和企业的共同努力下，该行业成功实施了价值约3670亿坚戈的128个项目，并创造了1.6万个工作岗位。劳动生产率从9.2万美元增加至1.55万美元。同时，也扩大了出口产品的种类。目前，哈萨克斯坦的汽车制造企业将其产品出口至俄罗斯、中国、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、阿联酋和土库曼斯坦等国家。如今，哈萨克斯坦开始出口货车和乘用车，铁路车轮和轴，新型电池等产品。 ”他说。

【编译：阿依波塔】