哈通社/努尔苏丹/9月17日---哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫在第八届哈萨克斯坦汽车制造商论坛上表示，哈萨克斯坦铁路、石油和天然气以及采矿工程的产量正在增长。

部长介绍说：“在铁路工程行业中，由于高科技产品的国产化，产量增加了四倍。平均本地化水平为50％。2020年前7个月中，产品产量为1029亿坚戈，比去年同期高出3.6倍。”

据他介绍，作为工业化计划的一部分，«Tulpar»、«Lokomotiv Kurastyru Zauyty»、«Elektrovoz Kurastyru Zauyty»和«Prommashkomplekt»车厢制造厂已开始生产面向出口的高科技产品。

部长还指出采矿工程取得了显著的成绩，产量增长了1.7倍，出口增长了1.8倍。开发了新型产品，以及用于采矿机械设备的零配件生产。2020年前7个月，产品产值为120亿坚戈。

在石油和天然气工程行业中，工业化使其产量增加了4.2倍，出口增加了1.1倍，2020年1月至7月的产值为338亿坚戈。

最后，部长总结道：“为了支持国内机械制造产品的生产，制定了2019-2024年哈萨克斯坦机械制造发展路线图。该路线图规定了引入税收优惠以换取对等义务，以及制定了《关于工业政策的法律》，并建立了工业发展基金。根据工基部在该路线图框架内的工作结果，在57项活动中，有38项已经完成，19项正在进行中。”

【编译：阿拉依】



