哈乌讨论开通阿克套-乌尔根奇之间航班问题

哈通社/塔什干/9月17日--哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦航空公司代表讨论了开通阿克套和乌尔根奇之间定期航班的问题。

乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的航空公司代表以及哈罗兹姆地区政府和曼格斯套州政府代表举行了视频会议。

乌兹别克斯坦总领事诺迪尔洪·图尔古诺夫表示，这次会议将成为提高区域间合作到一个新水平的卓有成效的平台，开通乌尔根奇和阿克套之间的定期航班将有助于乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦之间的旅游业发展。

与此同时，曼格斯套州工业与创新发展部负责人努尔别克·艾特詹向与会者介绍了哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的当前的合作发展情况以及在哈罗兹姆地区间合作中取得的成就，并代表该州领导层全力支持开通阿克套与乌尔根奇之间的定期航班。

此外，在视频会议上，专家们讨论了乌尔根奇和阿克套之间开通航班的实际问题。阿克套市机场负责人塞尔丘克·基里吉就«从阿克套开辟丝绸之路»这一主题作了专题报告，着重介绍了两国的旅游潜力。

还讨论了与旅游业的发展有关的问题，包括开发哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的联合旅游路线，包含两国历史古城，以及开发套票等问题。

【编译：阿拉依】



