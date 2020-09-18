抓住“一带一路”巨大机遇 实现新形势下的全面发展

哈通社/努尔苏丹/9月17日 – 新冠大流行毫无疑问的重创了全球经济，但对于后疫情时代全球经济会如何复苏，专家学者们的意见并不统一。一部分人认为，其影响不会仅持续一两年，而是长期存在；而另一部分则相信，随着各地区不断尝试打破僵局的各种方法，必然将会为激发和建立新的思想和出路创造可能性。不过，几乎所有的专家都一致认同——时代已经改变了，新的秩序即将建立。

事实上，大流行在迫使各国封闭国与国之间边境的同时，也为许多国家开始对自身产业结构进行审视和重构创造了机会。在疫情导致的需求与因封关措施导致外部购买渠道受限的背景下，很多国家通过调整自身市场、增加本国生产规模的方式，来应对本国人民对从口罩、医用手套、消毒液和消毒剂、清洁肥皂等简单商品到各种复杂且急需的治疗药物的需求。一系列国家紧急建设了一批传染病专科医院。曾经相信«全球化时代边境已无关紧要»的国家，不仅突然间失去了外来资本的输入，甚至从普通流通商品到必须的高新技术获取方面都陷入了困境。大流行对以旅游业为经济支柱的国家冲击最为严重，它们的财政预算大幅下滑。有人已经开始发出疑问：全球化是否已就此终结？不过，一个明显的事实是，时代不会停滞不前，无论如何，大流行终将过去。即便按照最糟糕的预测——这一情形会持续很长时间——人们也终将会找到适应它的生活方式。因此，从现在开始为后疫情时代做好充分的准备，才是目前最需要着手的任务。

说到边界，无论是对中亚地区还是更广阔的欧亚空间而言，走向未来的最佳出路都必然是——一体化。一个明显的事实是，不推进地区的一体化进程，就不会有发展和繁荣。从这个角度上来看，对于哈萨克斯坦这样一个拥有广袤草原的内陆国家而言，恰好处于中国和俄罗斯这两个巨人之间的地理位置，便成为了一个不可多得的地缘优势。也正因如此，加强同中国之间的经济联系，对于哈萨克斯坦而言是一件理所当然的事情。在这里，有必要提及中国的长期战略——«一带一路»。毕竟，中国的大规模全球战略不仅对于我们的地区，而且对于欧洲乃至整个海洋国家都是必要的。应当指出，«一带一路»全球方案涉及130多个国家和大约30个国际组织，该项目本身将通过新的运输走廊将中亚、欧洲和非洲的60多个国家联系起来。忽视这样的机会将是一个很大的错误。也正因如此，哈萨克斯坦政府提出了与中国的丝绸之路经济带相对接的官方计划«光明大道（Nurly Zhol）»。

就当前的状况来说，笔者认为哈萨克斯坦方面正以积极的态度，密切的关注着中方的一带一路计划将如何根据新冠大流行的影响作出调整或变动。毕竟，对全球经济和交流造成严重冲击的新冠大流行，也确实影响到了«一带一路»的概念和相关项目的具体落实。但另一方面，我们也注意到，这个全球性的大型项目正在试图证明，它是一个稳定可持续的、能够与大流行的负面影响相抗衡的经济机制。

根据官方数据，«一带一路»倡议下大约60％的项目在一定程度上受到了COVID-19大流行的影响。中国外交部国际经济司司长王小龙表示，大流行对20％的«一带一路»项目造成了严重破坏，对40％的项目造成了一定程度的影响，其余40％则未受影响，正在按计划进行。与此同时，中方持续的对长期性的跨境项目表现出了浓厚兴趣，并有意在该方向上进一步进行投入。«统计显示，2020年第一季度，中国与‘一带一路’倡议参与国家的投资增长行了11.7%，相互贸易额增加了3.2%。»王小龙说。

另一项数据显示，2020年前四个月中，«中国-欧洲»线路以及以铁路运输为主的货运量增加了24%，与去年同期相比增长了27%。这些数据都足以证明«一带一路»倡议的生命力。

不过，在新冠大流行的背景下，中方打算如何恢复合作伙伴对«一带一路»项目的合作动力呢？

对于这个疑问，中华人民共和国国务委员兼外交部长王毅这样说：«当然，全球大流行确实影响到了‘一带一路’框架下的合作，但所有负面影响只是暂时的和局部的。从长远来看，‘一带一路’框架下的合作不仅能够抵御新冠大流行的挑战，还将借此变得更加稳定、强大和充满前景。»

据他介绍，在倡议提出的七年间，中国已在«一带一路» 框架内与138个国家签署了合作文件，建立了2000多个联合项目，创造了数十万个就业机会。7年来，中国与沿线国家货物贸易累计总额超过了7.8万亿美元，对沿线国家直接投资超过了1100亿美元。于此同时，在新冠大流行背景下，各国发展经济、保障民生的愿望将更加强烈，公共卫生领域的合作需求也会大幅上升。«中方将与沿线国家一道，大力推进«健康丝绸之路»建设，适时举办‘一带一路’视频高级别会议，更好维护各国人民的健康与安全。我们还会着力推动‘数字丝绸之路’建设，为各国经济发展创造更多新增长点，为全球经济复苏注入更多新动力源。»他说。

他强调称，中国有信心和决心与各国继续合作推动«一带一路»，坚持共商共建共享原则，按照开放、绿色、廉洁的理念，以高标准和可持续为发展目标，实现造福各国人民的目的。

王毅表示，中方期待«一带一路» 项目能够带动发展，促进合作与繁荣。

正如我们所看到的一样，中国不仅没有任何减缓«一带一路»的打算，相反正在大力的推动该倡议的持续。在这方面，我们的邻居中国既有实力，也有机遇。那么，对于哈萨克斯坦而言，我们又该如何利用这个机会呢？总体而言，这个项目到底对我们有什么好处呢？

众所周知，«一带一路»倡议是7年前首次在哈萨克斯坦被提出的，这本身就证明了我们的国家在该倡议当中所具有的重要地位。具体来说，中国国家主席习近平2013年访问哈萨克斯坦首都努尔苏丹市（当时名为阿斯塔纳）时，在纳扎尔巴耶夫大学首次提出了建立«丝绸之路经济带»的构想。从某种角度上，这体现出中国将哈萨克斯坦视为欧亚空间内落实«一带一路»计划的可靠伙伴。

总体而言，不仅是哈萨克斯坦，整个中亚地区都期待一个全新模式的、巨大的发展机会。因此，通过共同发展实现稳定、通过一体化应对各种挑战，是中亚各国所需要的步骤，也是符合其经济利益的方向。在数字化转型、经济数字化等方面，哈萨克斯坦的这位«大邻居»在世界上都起着举足轻重的作用。考虑到在该领域的快速发展对国家竞争力的显著提升，我们又为什么要放弃这种机会呢？

根据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会的统计，哈中两国在2019年的双边贸易额达到了145亿美元。即便当下这个数据可能略有下滑，但在可期的未来也必然会重新上升。毕竟，对于哈萨克斯坦而言，中国市场无论何时都充满了机遇。在当前这样一个全社会高度关注个人健康的背景下，符合绿色无污染标准的哈萨克斯坦本土产品，必然能够在中国市场上占据一席之地。就处于家门口的庞大市场，一直以来都对哈萨克斯坦绿色食品等产品饱含兴趣，这对我们而言，不是一个巨大的可能性吗？在今年的冠状病毒大流行期间，哈萨克斯坦生产的马奶粉和驼奶粉，就已经凭借优质和绿色食品的良好口碑，迅速的打入了中国市场，并且需求旺盛。这证明了在该方向上，哈萨克斯坦有必要加大投入。

今年9月2日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫发表了2020年国情咨文，并在其中强调指出，在全新的国际形势下，哈政府需将吸引投资和扩大哈国产品对外出口作为主要的工作方向。有鉴于此，有必要将包括从医疗保健到数字化的所有可能性，通过与«一带一路»这样的大型项目相对接，推动经济和环境领域的跨越式发展，实现国家利益的最大化。

原文链接：https://kaz.inform.kz/news/zhana-alemdik-ahual-zhagdayynda-onirdegi-mumkindikterdin-bari-karastyryluy-tiis_a3695818

【作者：哈纳特·马梅特哈兹吾勒 编译：木合塔尔·木拉提】