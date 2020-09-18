江布尔州计划建立医用大麻加工厂

哈通社/塔拉兹/9月18日--据江布尔州政府新闻处消息，江布尔州计划建立大麻加工厂，以获得用于医疗目的的大麻。

江布尔州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫说：“在江布尔州的辖区内生长着超过10万公顷的野生大麻。用于医疗目的的大麻研究和使用正在稳步增长。现在是时候以其他国家的成功经验为例，建立一个安全有效的制度，允许将大麻用于医疗目的。该项目无疑将为江布尔州的社会经济发展做出贡献。”

投资者对这个项目的实施很感兴趣。“Zhana Zhol Holding limited”有限责任合伙公司的董事亚历山大·金提出了一项种植和生产医用大麻的投资项目。

该公司打算开展研究和开发工作，在大麻种植和加工领域引进现代技术，以获得可进一步用于药物生产的成分。与此同时，还将为当地居民提供新的工作岗位。

亚历山大·金说：“江布尔州的气候条件、地理位置为研究和加工以及生产原材料和成品药物提供了机会。”

他建议分四个阶段实施该项目，在此期间将进行研究工作，对我国现行法律进行修订，并形成一个新的经济集群。

“应在第一阶段实施一个试点项目。地方政府机构需要与各部委密切合作，不要延误该项目的实施。”州长总结道。

【编译：阿拉依】



