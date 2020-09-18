纪念和平日：联合国秘书长呼吁让脆弱的世界变得更强大

哈通社/纽约/9月18日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯今天在联合国总部纪念9月21日“国际和平日”的年度仪式上表示，日本的一项原则是在破碎的事物中寻找美，这应该成为我们在走出新冠疫情时作为我们这个破碎的世界的指导方针。

古特雷斯在联合国纽约总部大厦前的日本和平钟前发表讲话，概述了 新冠病毒 如何危及和平，促使他在3月份宣布世界进入一场大流行病后不久呼吁实现全球停火。

他说：“在战区之外，这一大流行病正在凸显和利用各种不平等，使社区和国家相互对立。”

在敲钟之前，秘书长呼吁为世界各地战争和冲突的受害者默哀一分钟。

一年一度的平静时刻

对联合国秘书长来说，敲响和平钟仪式是下周开始的联合国大会高级别会议之前的“一年一度的平静时刻”。今年的氛围由于新冠疫情而变得与以往大不相同，没有了走廊和会议厅通常拥挤的场面。

在这场基本上是以在线方式进行的一般性辩论中，古特雷斯将重申他对全球停火的呼吁：“我们需要让枪支保持沉默，把注意力集中在我们共同的敌人——病毒上。”

新冠大流行正值联合国即将迎来75周年华诞这一刻，今天的仪式也提供了一个反思该组织预防战争和促进和平这一创始目标的机会。

古特雷斯称和平钟是团结的象征，由世界各地人民捐赠的硬币和奖章铸造而成。它是日本于1954年赠送给联合国的。

以“比新的更好”的姿态出现

古特雷斯指出，日本文化对自然缺陷和瑕疵怀有极大的欣赏，这体现在一种被称为金缮修复的艺术形式上，这种艺术形式将陶器碎片用金漆黏合在一起。

古特雷斯说：“结果是不是‘好得像新的’，而是‘比新的更好’。在我们纪念国际和平日的时候，让我们将这一原则应用到我们破碎的世界中去。”

他说：“让我们解决不利于和平的脆弱和不平等问题，以便我们走出危机，比以往任何时候都更加强大。让我们在冲突肆虐的地方，在有外交机会让枪炮沉寂的地方，推动和平。让我们把和平放在首位，为所有人建设一个更安全的未来。”

脆弱者在承受最大痛苦

和平钟仪式通过直播向全球播出，联合国秘书长和联合国大会新任主席、来自土耳其的博兹克尔讲台上按照预防新冠措施的规定，保持着一定的身体距离。

博兹克尔说，这一大流行病威胁到世界各地人民的健康、安全和生活方式。

他说：“今天我们分开站着，戴着口罩。这场大流行病给许多人带来了意想不到的痛苦和磨难。但是，在冲突中和在这种疾病的影响下，最脆弱的人遭受的痛苦最大，而且仍然在遭受痛苦。”

青年纪念活动

在正常情况下，联合国和平使者，如著名的大提琴家马友友，将前往纽约参加和平钟仪式。

今年，马友友以在线方式参与了纪念活动。英国灵长类动物学家古道尔也是如此，她因在黑猩猩方面的开创性研究而闻名于世。

在正式仪式开始之前，这两位联合国和平使者参加了网上举行的国际日学生纪念活动。他们的同事——小提琴家五岛绿、指挥家丹尼尔·巴伦波伊姆和《炼金术士》的作者保罗·柯艾略——也向会议发来鼓舞人心的视频讲话。

古道尔在讲话中表示，世界将度过这场流行病。“但是当我们度过难关时，我们必须像一个人类大家庭一样团结在一起。我们必须抛开国家、宗教、文化之间的差异，应对一个更大的威胁，那就是气候危机。”

马友友在讲话中谈到需要在几代人之间建立信任，以此作为实现和平的手段。

他说：“代际交流非常重要。这是你们的世界，我们需要尽可能给你们一个最好的世界，并相信你们将成为未来半个世纪的伟大管家。”