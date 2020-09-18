哈萨克斯坦驻华大使会见全球化智库创始人王辉耀

哈通社/北京/9月18日—— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫18日在北京会见全球化智库（CCG）创始人兼理事长王辉耀。

会见期间，双方就深化全球化智库及其研究中心与哈萨克斯坦智库之间协作的前景交换了意见。

大使强调，哈中关系提升到永久全面战略伙伴关系也意味着新的内容将充实双边合作。两国智库和科研机构可以为这项工作做出重要贡献，如制定提高哈中政治、经济、文化和人文合作的提议和建议。

王辉耀指出了哈中科研机构和智库之间的高水平合作，表示全球化智库有兴趣参加“阿斯塔纳俱乐部”会议、“阿斯塔纳经济论坛”以及在哈萨克斯坦驻华大使倡议下成立的“哈萨克斯坦在华之友俱乐部”的活动。

为促进合作和以新的内容充实双边关系，双方就在大流行后时期促进哈中专家交流和哈萨克斯坦驻华大使馆和全球化智库共同实施新的项目达成一致意见。

参考信息：全球化智库（CCG），中国领先的国际化社会智库，成立于2008年，总部位于北京。世界最具权威性的全球智库评价报告美国宾夕法尼亚大学《全球智库报告 2019》中，CCG位列全球顶级智库百强榜单第七十六位，连续三年跻身世界百强榜单。



