哈通社/努尔苏丹/9月18日--据哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会消息，哈萨克斯坦科学家在国际科学期刊上的出版物数量有所增加。

消息中写道：“从2011年到2019年，根据在权威期刊«Web of Science»发布的论文和评论文章数量而言，哈萨克斯坦已从第122位上升到第87位。”

该委员会解释说，国际上对科研环境的认可取决于科学家的研究潜力，而科学家的研究潜力则通过其原创文章的数量及其索引的次数来界定。

在过去的五年中，哈萨克斯坦科学家的每五个出版物中就有一个被列入世界科学期刊的前25％。迄今为止，«Web of Science»数据库中的出版物总数为28973个，«Scopus»数据库中的出版物总数为33116个。

出版物的活跃性显示了科学家的生产力和其对科学的贡献。截至2019年底，在«Web of Science»数据库中索引了3704种出版物，是2011年的8.7倍。对于«Scopus»数据库，这一指标增加了8.5倍。得益于哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会与国际数据库的合作，12个哈萨克斯坦科学期刊被列入«Web of Science»数据库，5个期刊被列入«Scopus»数据库。

2019年，在《Web of Science》数据库主题领域被引用最多的1％的作者中包括七名哈萨克斯坦公民：马克西姆·兹多罗韦茨、阿尔乔姆·科兹洛夫斯基、扎克西拜·朱马迪洛夫、萨马特·科扎赫梅托夫、安德烈·哈利蒙、图列根·西尔汉诺夫和耶尔詹·乌特尤利耶夫。

【编译：阿拉依】