日政府拟就奥运选手特例入境完善制度

哈通社/东京/9月19日--据共同社报道，有关因新型冠状病毒疫情扩大而延期至明年夏季的东京奥运会和残奥会，为了作为特例接纳来自目前原则上拒绝入境的国家和地区的选手，日本政府基本决定完善相关机制。设想的条件为，出境前和入境日本时病毒检测呈阴性、限制入境后的行动范围和移动方法。在23日与奥组委、东京都政府等举行的对策协调第二次会议上预计将确认方向。多名奥运相关人士透露了该消息。

日本政府目前将159个国家和地区列为原则上拒绝入境的对象。与部分国家和地区之间放宽了商务目的的往来，正在以此为范本开始探讨制度。根据现阶段的方案，将要求选手从本国出发前实施健康观察和72小时以内的检测，入境时还要在机场接受检测。

需要自主隔离的入境后14天期间也可以进行训练和比赛，但行动范围基于事先提交的活动计划书，仅限往返住宿地点与比赛、训练场馆等。原则上将不允许使用公共交通工具，基本乘坐专车移动。不过，对于长距离移动需要使用新干线及飞机的情况，预计将以尽量避免与普通旅客接触的形式予以允许。

对选手的行动管理将由各国及地区国内奥委会（NOC）负责，从而提高实效性。违反时的停赛等措施将由奥组委与国际奥委会（IOC）及国际单项体育联合会（IF）等磋商敲定。此外还在探讨入境14天以后也对选手等的行动范围设定规则。

病毒检测设想在进入事先集训地、入住奥运村、比赛前等阶段实施，根据参赛项目特点等次数或有变化。



