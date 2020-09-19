哈萨克斯坦参议院议员会见世卫组织代表

哈通社/努尔苏丹/9月19日--据哈萨克斯坦参议院新闻处消息，哈萨克斯坦参议院议员阿克玛拉尔·阿尔纳扎罗娃会见了世界卫生组织驻哈萨克斯坦国家办事处负责人卡罗琳·克拉伦瓦尔博士。

双方讨论了抗击COVID-19的问题，包括哈萨克斯坦的当前局势，以及咸海地区的公共卫生问题。

参议院议员阿克玛拉尔向世界卫生组织在COVID-19大流行期间为哈萨克斯坦提供援助和全面支持表示感谢

参议院议员说：“世卫组织是哈萨克斯坦政府的重要合作伙伴，世卫组织在抗击COVID-19中提供了技术建议，还提供了其他技术合格的资源。我们很高兴在公共卫生保护和立法方面与世卫组织合作。”

卡罗琳·克拉伦瓦尔博士强调说：“世卫组织高度赞赏哈萨克斯坦在抗击COVID-19方面所做的努力，以及在抗击流行病方面处于领先地位的哈萨克斯坦医务工作者的专业精神和奉献精神。”

她还指出，世卫组织将继续在流行病学、风险沟通、后勤等医疗保健领域为哈萨克斯坦提供支持。

世界卫生组织驻哈萨克斯坦国家办事处负责人总结说：“合作、互动以及知识和资源共享对于快速做出反应至关重要，因此，继续朝着同一方向前进，为保护公共健康而在各方之间建立建设性对话非常重要。”

【编译：阿拉依】



