哈萨克斯坦文化节在法国开幕

哈通社/巴黎/9月21日--据24.kz网站消息，法国紧张的卫生状况并未成为哈萨克斯坦传统文化节的障碍。去年，哈萨克斯坦艺术家在华丽的音乐大厅里受到法国公众的热烈欢迎，那么在大流行期间，文化交流将被迫转换到线上模式。

在巴黎蒙索公园举办的哈萨克斯坦文化节开幕仪式是为数不多的线下活动之一。强制性口罩令和来客的人数限制是主要的卫生要求。

哈萨克斯坦驻法国大使詹•哈利耶夫说：“虽然今年发生了许多新变化，但我们决定不中断已经受到法国公众喜爱的哈萨克斯坦传统文化节，并将其切换到数字化模式进行。因此，得益于现代技术，不仅是法国的公众，世界各地的人都能够观赏和了解哈萨克文化。

阿拜国家歌剧院和阿斯塔纳音乐剧的线上放映，江布尔州爱乐乐团和民族歌舞团的直播，以及今年秋天卡斯捷夫博物馆的视频展览，将使法国观众更加了解我们的文化。”

哈萨克文化中心联合创始人爱格丽姆·叶尔萨依诺娃介绍说：“今年参加哈萨克斯坦文化节活动的人群中有越来越多的法国人。第一年只有两名法国人，由于迪玛希·库达依别尔艮等因素，今年有越来越多的人对哈萨克文化产生了兴趣。我们对此感到非常高兴。大家积极参与每项活动，并要求分享书籍和信息。当然，我们很高兴在法国分享我们的文化，这是我们的任务。”

【编译：阿拉依】



