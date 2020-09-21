阿斯塔纳芭蕾舞剧院将为医生举办十场慈善演出

哈通社/努尔苏丹/9月21日--据阿斯塔纳芭蕾舞剧院新闻处消息，今年秋天，阿斯塔纳芭蕾舞剧院将再次在剧院与观众见面。第八个演出季开始于为医务工作者举办的10场慈善演出，演出将在首都和其他州进行。

阿斯塔纳芭蕾舞剧院负责人亚历山大·索沃斯蒂亚诺夫说：“我们要感谢医生们为挽救生命而作出的努力。在文化和体育部以及卫生部的支持下，我们将在哈萨克斯坦的不同城市举行10场慈善演出，以便尽可能多的医务工作者能够观看演出。为了保护观众的健康，我们非常谨慎地进行了准备工作：我们开发了一种符合所有卫生标准的观看和就座标准。”

慈善晚会的节目将包括阿斯塔纳芭蕾舞剧院的许多经典作品。代表作之一就是“伟大草原的遗产 ”，它充分展现了哈萨克民族舞蹈的优雅、力量和表现力。

值得一提的是，阿斯塔纳芭蕾舞剧院将于下个月开始为公众表演。观众将看到几部作品的首映式，包括哈萨克斯坦芭蕾舞大师安瓦拉·萨迪科娃创作的“ Zheltoragy Turaly Akyz”，以及在社交网络上以#astanaballetlife为主题的照片和视频项目。

【编译：阿拉依】



