哈萨克斯坦贸易大厦将在阿塞拜疆开业

哈通社/巴库/9月21日--据哈萨克斯坦贸易大厦总经理鲁法特·热扎耶夫介绍，哈萨克斯坦贸易大厦已在巴库注册，旨在增加双边贸易量，扩大投资、贸易和经济联系。

哈萨克斯坦贸易大厦总经理鲁法特·热扎耶夫说：“在与哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使赛尔詹·阿布德卡里莫夫的会晤中，大使提出了在阿塞拜疆建立哈萨克斯坦贸易大厦的想法。阿塞拜疆以前没有这样的组织，在研究了所有利弊之后，我决定合作。哈萨克斯坦和阿塞拜疆在经济关系方面具有尚未发现的巨大潜力。此外，阿塞拜疆贸易大厦已经在努尔苏丹市开始营业。”

他还指出，他们准备向哈萨克斯坦企业提供关于阿塞拜疆的商业环境和投资项目的援助和信息咨询，贸易大厦还可以制定提案和建议，以消除贸易壁垒并改善两国的商业环境。

“哈萨克斯坦贸易大厦将作为两国商业界的对话平台，可以组织商品和服务介绍、展览、商务会议等。我们还准备帮助哈萨克斯坦合作伙伴研究其在阿塞拜疆市场上商品的供求情况，检查法人、公司的评级，并签订合同。”总经理补充说。

最后，他表示，随着哈萨克斯坦贸易公司扩大其活动范围，将促进和支持哈萨克斯坦与阿塞拜疆在文化、艺术、旅游、人才和体育领域的双边项目的实施。 他邀请所有有兴趣在阿塞拜疆开展业务、实施贸易、经济和投资项目的哈萨克斯坦企业家光临贸易大厦（办公电话+ 994 502 561 637，电子邮件：[email protected]）。

【编译：阿拉依】



