大流行期间 哈萨克斯坦电子政务系统获得高速发展

哈通社/努尔苏丹/9月22日 – 年初至今全国有120万人通过电子政务官网在线完成了居住地登记，另有约69.9万人选择前往为民服务中心进行线下办理该业务。

统计显示，与往年相比，2020年哈萨克斯坦电子政务官网egov.kz的«哈萨克斯坦共和国公民居住地登记»业务在线办理规模增长了2倍。

据了解，去年这一数据与今年的情况完全相反。2019年通过线下模式，即前往各地的为民服务中心办理该业务的数量达到了210万人次。而通过线上模式，即通过官网办理这一业务的人数仅为72.6万人次。

«政府-为公民服务»国有公司董事会主席阿瑟穆古莉·巴勒塔舍娃表示，公众对电子政务服务的突然增长，主要是由于COVID-19疫情以及国家紧急状态期间，多地为民服务中心暂停工作的原因。

«大流行大大的刺激了电子政务的发展。如果说，过去人们更习惯于前往为民服务中心办理各类证明文件，而在隔离限行后，关注自身健康的国人，开始更加倾向于通过网络方式，线上自主完成相关业务的办理。这样的变化，是作为每日接待近千公众并提供公共服务的机构所欢迎的。这也为我们向公众提供更多更复杂的服务创造了可能性。»她说。

根据Egov.kz官网的介绍，完成在线居民居住地登记，需要向网站提供登记者与住址实际产权人的电子签名，登记人在官网上发出申请，并得到产权人的同意即可完成办理程序。

【编译：木合塔尔·木拉提】