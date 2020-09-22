哈萨克斯坦拟组建全国消费者协会

哈通社/努尔苏丹/9月22日 – 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫提议组建全国消费者协会，以更加有效地保障消费者权益。

贸易和一体化部部长在22日的政府例行工作会议上表示，哈萨克斯坦在保护消费者权益领域的工作有必要进入新的阶段。

因此，苏力坦诺夫提出了七项提议：

一. 成立一个联合所有消费者权益保护目的的公共组织、并在全国各地设有分支机构的全国性消费者协会；

二. 在非政府组织的基础上建立监察员机构；

三. 对法规制定过程中对消费者权益所造成的影响急性分析，并建立与主管部门达成协议的义务；

四. 将消费者权益保护组织纳入到政府部门和地方政府的咨询机构序列当中；

五. 引入绩效（KPI）机制，使公众可以针对行政机构和准公共部门在消费者权益保护领域工作情况的满意度进行评分；

六. 在保障消费者权益的基础上，允许公共和私营机构采用自愿性的业务规则和标准合同；

七. 为消费者和商家举办有关消费者保护工具的免费在线讲座。

«如果这些计划得到支持，我们准备尽快对相关法规做出适当的修订。»苏力坦诺夫说。

贸易和一体化部部长在会议上还表示，通过制度机制的建设完善，加大对消费者权益的保护力度，并尽可能在进入诉讼程序之前解决消费者与商家之间的矛盾。

在22日的会议期间，政府总理阿斯哈尔·马明就消费者权益保护领域下达了一系列具体的任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】