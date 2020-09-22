英国首相将呼吁居家办公并限制酒吧等场所营业

哈通社/伦敦/9月22日 —— 据路透社报道，英国首相约翰逊周二将告诉民众居家办公，并将对酒吧和餐馆等场所实施新的限制措施，以遏制正在迅速加快蔓延的第二波新冠疫情。

约翰逊将于当地时间22日下午在议会发表演说，并于当天晚对全国发表演说，他将不会实施像3月份那样的全国性封锁。

“我们知道这绝非易事，但我们必须进一步采取行动，控制疫情的反弹并保护英国国民保健制度(NHS)，”根据唐宁街首相办公室公布的讲话稿节录，约翰逊将发表上述讲话。

此前一些资深医学专业人士发出警告，如果不采取紧急行动，几周内英国的死亡率将成倍增长。

据周度数据显示，英国每日至少新增6,000例新冠病例，住院患者人数每八天增加一倍，检测系统的压力巨大。

按照法律，新限制措施下，接待服务业将仅提供餐桌服务。

约翰逊几周前还在鼓励民众开始复工，如今却又建议他们尽量在家办公。他还下令要求所有酒馆、酒吧、餐馆和其他接待服务场所从周四起晚上10点就须打烊。

“我们要强调的重点之一是，如果民众能够在家上班，我们将鼓励他们这样做，”英国内阁办公室部长戈夫(Michael Gove)向Sky News表示。“强调重点将有所改变。”

虽然英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰都已在实施某种形式的限制措施，但预计约翰逊不会宣布像3月那样的全面封锁措施。