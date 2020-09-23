新冠疫情对哈国影视行业造成了较大的冲击

哈通社/努尔苏丹/9月23日 – 哈萨克斯坦为应对新冠疫情而采取的隔离限行措施对该国影视行业造成了相当大的影响。

根据统计分析机构Finprom.kz的报告，疫情期间，全哈影视制作行业的服务量缩减了近三倍有余。

上半年，哈国境内的影视制作、电视节目录制、唱片和音乐录音等相关的服务产值为177亿坚戈，比去年同期下降31.2％。

在哈萨克斯坦，阿拉木图市一地就占据了本国影视制作行业服务市场份额的69.5%，但在过去的半年里，当地的影视制作服务额下降了30.6%。

市场份额位居第二的是首都努尔苏丹，今年上半年首都的影视制作服务产值约为33亿坚戈，较去年同期下滑了36.6%。

其他地区在这一市场中的份额占比仅有12.1%。

全国院线的放映服务收入下降了2.3倍，上半年仅为48亿坚戈。这主要是受到了限制措施的直接影响。同时，电影、视频和电视节目的制作减少了2倍，产值缩水近40亿坚戈。

根据此前国家首席卫生医师的命令，从9月16日开始，露天影院的放映活动不再受到禁止，但相关人员必须佩戴口罩并保持社交距离，严格执行检疫措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】