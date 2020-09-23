土耳其安塔利亚市开设阿拜公园

哈通社/安塔利亚/9月23日 —— 据哈萨克斯坦驻土耳其大使馆消息，土耳其安塔利亚市区一公园23日正式命名为阿拜公园。

据了解，为庆祝阿拜·库南拜耶夫诞辰175周年，哈萨克斯坦驻土耳其大使馆、驻安塔利亚领事馆、哈萨克斯坦和欧亚人民友谊和文化协会提议在安塔利亚市开设阿拜公园。

哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒、安塔利亚市穆拉特帕夏区区长乌穆特·吾伊萨勒、世界哈萨克人协会第一副主席顾问哈尔勒哈什·霍贾穆拉托娃、亚萨维大学代表夫拉特·普尔塔什、土耳其政党代表、当地居民和媒体代表出席了公园开幕仪式和阿拜纪念牌揭幕仪式。

活动框架下，组织方举办了丰富多彩的文艺节目，并朗诵了阿拜诗歌。此外，出席活动的嘉宾们还收到了阿拜作品集。

哈萨克斯坦大使向兄弟土耳其人民为庆祝阿拜诞辰175周年提供的大力支持表示了感谢。他强调，这种国际活动将进一步促进两国之间的合作。

安塔利亚市穆拉特帕夏区区长在致辞中强调，将公园命名为阿拜是展现土耳其和哈萨克人民紧密的文化关系的重要活动。他还指出，这类活动将进一步加深两国人民的友好合作。

【编译：小穆】