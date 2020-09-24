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    11:57, 24 9月 2020 | GMT +6

    立陶宛开设以阿拜命名的图书阅览室

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    哈通社/努尔苏丹/9月24日--阿拜诞辰175周年之际，立陶宛维尔纽斯区亚当·米基维兹图书馆开设了“阿拜作品”阅览室。

    据外交部新闻消息，立陶宛议会代表、政府机构代表，学术界，公共和商业界，以及立陶宛媒体代出席了阅览室的开幕仪式。

    开幕仪式上发表讲话的哈驻立陶宛特命全权大使维克托·铁穆尔巴耶夫表示，以欧洲著名诗人亚当·米基维兹命名的图书馆内开设阿拜阅览室具有象征性意义。有专家表示，阿拜是将亚当·米基维兹作品翻译成母语的首个东方诗人。

    铁穆尔巴耶夫介绍说，引入欧洲文化是改革者阿拜·库南巴耶夫的向往之一。同时，他也是将歌德、普希金和拜伦作品介绍给哈萨克人的首批文学家之一。

    开幕式活动框架下，立陶宛著名歌剧歌手雷蒙达·亚努特奈和音乐会主持人尼欧·巴拉纳斯凯特演唱了阿拜的«你的黑色眼眸（Көзімнің қарасы）»，《无风的夜》 ，《致姑娘（向你问好！哈拉穆哈斯）》等著名歌曲。

    活动参与者指出，阿拜阅览室将成为立陶宛，乃至整个波罗的海地区的哈萨克文化中心。开设阿拜阅览室准备工作框架下，立陶宛图书馆与哈萨克斯坦最古老的图书馆、以阿拜命名的东哈州图书馆签署了合作协议。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    文化 阿拜175周年
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