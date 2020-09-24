关于哈国法律中对死刑的规定 我们都知道些什么？

哈通社/努尔苏丹/9月24日 – 2020年9月23日，在位于纽约的联合国总部大厦内，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥马洛夫代表哈国政府在旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书签字。

签署这份文件，意味着哈萨克斯坦将从法律层面彻底废除针对任何人的死刑惩罚。

哈国刑法中的死刑以及«死刑冻结令»

哈萨克斯坦法律条文当中，目前依然有关于死刑的相关条款，其中适用于判处死刑的罪名有17种，均为性质极其严重的重罪。

2003年的冻结令并未真正废止死刑条款，也不会对法官判处罪犯死刑造成任何阻碍。根据哈萨克斯坦共和国刑法的相关条款规定，法官完全有权力依法判处被告人死刑。

但由于冻结令的存在，死刑判决实际上是无法被执行的，因此法官们更多的会以«终身监禁»来代替死刑判决。

当然，对于罪行及其严重者，即便无法执行，仍会被判处死刑。例如，2016年在阿拉木图实施恐怖袭击并导致8名警员和2名平民死亡的罪犯，曾被判处死刑（未执行）。

根据司法部的信息，从1990年至今死刑冻结令发布之日（2003年12月）的13年间，哈萨克斯坦境内共执行了536例死刑判决。其中，最后一例死刑判决于2003年执行（枪决方式）。

在2003年宣布针对死刑条款的实施冻结令以后，至今哈国没有实际执行过任何死刑惩罚。

目前哈萨克斯坦仅有一座监狱用于关押被判处«终身监禁»的罪犯。这座监狱被称之为«黑鹰监狱（Қара бүркіт）»，位于库斯塔奈州。该监狱中，目前有100余名服刑人员。

之前被判处死刑的罪犯能否获得赦免？

在不存在死刑冻结令的前提下，被判处死刑的罪犯，可以向法院提出赦免申请，而法院也有权利驳回申请。

若申请获得通过，死刑犯得以减刑，其判决结果将由死刑改变为终身监禁，或在某一特定的时间范围内在特定的监狱中完成服刑。

此外，死刑犯也可以向哈萨克斯坦共和国总统提交赦免申请函。

值得一提的是，根据哈萨克斯坦共和国刑法的规定，女性、未成年人和63岁以上的罪犯不会被判处死刑。

旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书

旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书于1989年12月15日根据联合国大会第 44/128 号决议通过并宣布。

议定书缔约国认为废除死刑有助于提高人的尊严和促使人权的持续发展，因此在缔约国管辖范围内，任何人不得被处死刑。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫23日在联合国成立75周年大会发表讲话时，宣布哈国将签署这一议定书。

托卡耶夫总统在发言中强调，哈萨克斯坦始终重视人的尊严和生命权。

当天，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥玛若夫在联合国总部签署了这一议定书，哈国正式加入废死国家行列。

根据议定书的规定，哈萨克斯坦将有义务采取一切必要措施在其管辖范围内废除死刑。

目前全球190个国家和地区中，大多数国家（超过100个）早已废除死刑，在其余国家，执行死刑数量也在逐年下降。

【编译：木合塔尔·木拉提】