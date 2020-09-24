阿布扎比开设阿拜文化教育厅

哈通社/阿布扎比/9月24日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，为庆祝哈萨克伟大诗人、哲学家阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年，哈萨克斯坦驻阿联酋大使馆大楼内开设了以阿拜命名的文化教育厅。

在哈萨克斯坦文化和体育部的支持下举办了阿拜文化教育厅开幕仪式，国家学术图书馆负责人和哈萨克斯坦作家联盟主席，在阿联酋的哈萨克同胞、哈驻阿联酋大使、公众人物和媒体等参加了该活动。

哈萨克斯坦驻阿联酋大使玛迪亚尔•梅恩勒别科夫在开幕式上致辞时指出，阿拜文化教育厅将为在国外同胞中普及哈萨克人民的文学遗产做出巨大贡献，并向当地读者介绍哈萨克经典作品。

大使谈到了由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫发起的精神文明复兴计划（Рухани жаңғыру），在该计划框架内向世界展示民族文化和艺术以及哈萨克文学，其中，阿拜的文化遗产尤为重要。在这方面，大使还谈到了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫写的文章«二十一世纪的阿拜和哈萨克斯坦»，并指出，我们的首要任务是在国际社会广泛推广我国伟大诗人阿拜·库南拜吾勒的文化遗产。

在阿拜文化教育厅中，读者可以阅读哈萨克语、阿拉伯语和英语的相关作品，了解诗人阿拜的生平和作品。此外，该大厅还用于组织各种科学会议，新闻发布会以及其他致力于哈萨克斯坦和阿拉伯联合酋长国之间文化合作的官方活动。

【编译：阿拉依】



