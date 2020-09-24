哈萨克斯坦接任亚信会议轮值主席国

哈通社/努尔苏丹/9月24日 —— 据外交部消息，亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）成员国外交部长会议24日以在线形式举行，会议由哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德主持。

会上，塔吉克斯坦向哈萨克斯坦转交亚信会议轮值主席国职务。

特列吾别尔德在会上提出了哈萨克斯坦在2020-2022年期间担任亚信会议轮值主席国期间的立场和倡议。他同时还指出，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫于1992年在联合国大会第47届会议上首次提出了成立亚信会议倡议。目前，该倡议有助于形成新的合作方式，以加强亚洲的信心和安全。

进一步推进亚信会议的机构化是哈萨克斯坦担任轮值主席国期间的主要工作方向，这将有助于进一步扩大成员国之间的合作关系，并将有效提高组织在国际社会上的地位。

此外，哈方将推动托卡耶夫总统2019年在杜尚别峰会上提出的设立亚信长老理事会、亚信专项基金和亚信分析中心的倡议。

哈萨克斯坦外长指出，担任轮值主席国期间，哈方将开展关于切实落实建立信任措施目录，以及进一步扩大与区域组织和论坛之间的合作关系工作。

会上，各成员国外长一致同意哈萨克斯坦驻奥地利大使海拉特·萨热拜出任亚信会议秘书处执行执行主任。

此外，与会者还就国际和区域热点问题，其中亚信会议成员国抗击新冠疫情合作问题交换了意见，并表示将在哈萨克斯坦担任轮值主席国期间的加强亚洲和平与安全领域工作提供支持。

亚信是1992年10月5日由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国大会上倡议建立的亚洲安全问题论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施，加强相关领域合作。

目前，该组织共有27个成员国，8个观察员国及5个观察员组织。亚信常设执行机构为秘书处，位于哈萨克斯坦首都努尔苏丹。

【编译：小穆】